Минкультуры России расширяет сеть школ креативных индустрий

В ходе рабочей поездки в Калининградскую область статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева сообщила о планах ведомства по расширению сети школ креативных индустрий.
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