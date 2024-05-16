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Петербургский дневник

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«Мы знаем примеры, когда книга меняла жизнь человека»: на Книжном салоне Сергей Носов представит собственный взгляд на «Илиаду» и «Одиссею» Гомера

«Мы знаем примеры, когда книга меняла жизнь человека»: на Книжном салоне Сергей Носов представит собственный взгляд на «Илиаду» и «Одиссею» Гомера

В преддверии выступления писатель рассказал, в чем для него главное отличие этих произведений друг от друга и зачем он решил изложить древнегреческий эпос в прозе - Сергей Анатольевич, расскажите о книге «Илиада» (16+), которую вы презентуете на Книжном салоне.

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