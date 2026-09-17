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Царьград

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Челябинская филармония получила статус академической в 90-й сезон

Челябинская филармония получила статус академической в 90-й сезон

Челябинская филармония вступила в свой 90-й концертный сезон. К этой дате учреждение получило статус «академическая», который стал признанием многолетней работы коллектива, качества программ и вклада в музыкальную жизнь региона.

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