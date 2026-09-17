Челябинская филармония получила статус академической в 90-й сезон

Челябинская филармония вступила в свой 90-й концертный сезон. К этой дате учреждение получило статус «академическая», который стал признанием многолетней работы коллектива, качества программ и вклада в музыкальную жизнь региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Веллингтон отказа...
- ХЛ В Москве вновь ид...
- ХЛ Депутат Затулло? ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым