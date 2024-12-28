На Камчатке местный житель перехитрил телефонных мошенников, вынудив их дважды перевести деньги на его счет.
Житель Камчатки дважды обманул мошенников и выманил у них деньги
Комментарии
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Eduard
Господа! Обещать и заплатить не одно и тоже.Обещатт могут хоть миллион,а вот как вам отдадут деньги? Вы наверное телефонныхжуликов адреса знаете или верите,что не обмаеут? За это время вас арестуют и посадят лет на 10! Хватит верить негодяям в телефонах.Этими банкоматами вы все пользуетесь)
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18 час.
Eduard
Молодец мужик,развел жуликов!
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18 час.
Eduard
Я думаю правда жулики не очень разорились им Запад на это болтшие деньги выделяет!
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18 час.
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