Житель Камчатки дважды обманул мошенников и выманил у них деньги

Eduard

Господа! Обещать и заплатить не одно и тоже.Обещатт могут хоть миллион,а вот как вам отдадут деньги? Вы наверное телефонныхжуликов адреса знаете или верите,что не обмаеут? За это время вас арестуют и посадят лет на 10! Хватит верить негодяям в телефонах.Этими банкоматами вы все пользуетесь)