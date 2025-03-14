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ФСБ предотвратила серию терактов через рассылку заминированных «парфюмерных наборов»

ФСБ предотвратила серию терактов через рассылку заминированных «парфюмерных наборов»

Причём к коробкам сверху были приклеены георгиевские ленточки, а внутри по соседству с бомбами находились открытки с поздравлениями в честь Дня защитника Отечества.

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