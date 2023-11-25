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Поняв перспективы конфронтации, Япония начала сдавать назад: Токио вывел из-под санкций все энергетические проекты РФ

Поняв перспективы конфронтации, Япония начала сдавать назад: Токио вывел из-под санкций все энергетические проекты РФ

61K прочитали В 2022 году многие страны, в том числе и Япония, громко заявили о введении ужасающих санкций, которые должны были стереть в порошок показатель ВВП, снизить уровень жизни россиян до минимума и вообще уничтожить Россию.

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