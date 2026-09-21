На Мальдивы без денег: туристы из Москвы лишились крупной суммы на рейсе Flydubai

И это далеко не первый такой случай за последние пару месяцев. Из чемоданов москвичей на рейсе Flydubai пропали все наличные — рубли, доллары, евро — в общей сложности и пересчете на наши деньги 120 тысяч рублей.
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