"Чихуахуа пытается укусить медведя": Сейм Латвии разозлил читателей Le Figaro обвинением России

Весьма критично отозвались многие читатели французской газеты Le Figaro на решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма, как и призыве республики к Евросоюзу перестать выдавать шенгенские визы гражданам России и Белоруссии.
Весьма критично отозвались многие читатели французской газеты Le Figaro на решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма, как и призыве республики к Евросоюзу перестать выдавать шенгенские визы гражданам России и Белоруссии.
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