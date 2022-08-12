Царьград

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"Чихуахуа пытается укусить медведя": Сейм Латвии разозлил читателей Le Figaro обвинением России

"Чихуахуа пытается укусить медведя": Сейм Латвии разозлил читателей Le Figaro обвинением России

Весьма критично отозвались многие читатели французской газеты Le Figaro на решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма, как и призыве республики к Евросоюзу перестать выдавать шенгенские визы гражданам России и Белоруссии.

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