Доллар подешевел после опровержения Трампом отказа от своей тарифной политики

Стоимость доллара США снизилась после того, как избранный президент Дональд Трамп опроверг информацию о том, что его новая администрация планирует менее агрессивную тарифную политику, чем он ранее обещал.
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