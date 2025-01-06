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Доллар подешевел после опровержения Трампом отказа от своей тарифной политики

Доллар подешевел после опровержения Трампом отказа от своей тарифной политики

Стоимость доллара США снизилась после того, как избранный президент Дональд Трамп опроверг информацию о том, что его новая администрация планирует менее агрессивную тарифную политику, чем он ранее обещал.

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