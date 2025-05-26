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Царьград

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Русские моряки из экипажа Seven Pearls вернулись из Йемена спустя месяц

Русские моряки из экипажа Seven Pearls вернулись из Йемена спустя месяц

Русские члены экипажа танкера Seven Pearls успешно эвакуированы из Йемена месяц спустя после авиаудара США.

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