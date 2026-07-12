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Жизнь в лесной глуши и четверть века в браке без детей: как сейчас живет звезда «Бедной Насти» Даниил Страхов

Жизнь в лесной глуши и четверть века в браке без детей: как сейчас живет звезда «Бедной Насти» Даниил Страхов

Звезда сериала «Бедная Настя» Даниил Страхов, чей барон Корф когда-то покорил миллионы зрительниц, выбрал неожиданный путь после пика своей популярности.

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