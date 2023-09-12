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В UFC отреагировали на арест Асхабова: «Продолжим собирать дополнительную информацию. Его следующий бой отменен»

В UFC отреагировали на арест Асхабова: «Продолжим собирать дополнительную информацию. Его следующий бой отменен»

Ранее стало известно, что бойца задержали по подозрению в ограблении и пытках. «Организации известно об аресте и обвинениях в адрес Хусейна Асхабова.

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