Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Россия не обязана предоставлять никакие возможности для пребывания этой миссии за пределами территорий находящихся по...Поездка ооновцев ...
  • татьяна
    Галкину надо сначала повоевать. Смыть свой позор кровью. А потом мы подумаем, допустить ли его в РоссиюМаксим Галкин* хо...
  • Ed
    Ну и нахрена нам эта Грузия? Опять кормить иждивенцев и ворье в законе? Вот странно, как с мозгами проблема так сразу..."Отдать Абхазию Г...

Буданов, где твои десанты? Трагикомедия ГУР в трех актах, или лакомый кусочек суши, на котором Киев раз за разом терпит поражение

Буданов, где твои десанты? Трагикомедия ГУР в трех актах, или лакомый кусочек суши, на котором Киев раз за разом терпит поражение

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА На фоне событий в Курской области мало кто заметил, что украинское руководство пыталось сотворить перемогу на противоположном конце фронта, в Херсонской области, отметил военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх