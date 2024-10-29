МС-21−310 и Суперджет-100: России практически удалось восстановить авиапром

Российский самолёт МС-21. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости В Советском Союзе к началу перестройки, к 1985 году, вокруг каждого авиационного завода сложилась промышленная агломерация из примерно 2000 предприятий, поставлявших необходимые комплектующие и материалы для сборки конечного изделия — самолёта.