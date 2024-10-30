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Крымская газета

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В Крыму высадят около двух миллионов сеянцев в рамках акции «Сохраним лес»

В Крыму высадят около двух миллионов сеянцев в рамках акции «Сохраним лес»

Шестой раз крымчане принимают участие в экологической акции «Сохраним лес». Кто в числе первых в Крыму озаботился красотой своего края и как приживаются у нас  новые леса? ПРИЖИЛИСЬ  НА «ХОРОШО» Каждый  житель Крыма, который стремится сохранить и преумножить природные богатства полуострова,  может внести свой вклад во всероссийскую акцию «Сохраним лес».

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