В Крыму высадят около двух миллионов сеянцев в рамках акции «Сохраним лес»

Шестой раз крымчане принимают участие в экологической акции «Сохраним лес». Кто в числе первых в Крыму озаботился красотой своего края и как приживаются у нас новые леса? ПРИЖИЛИСЬ НА «ХОРОШО» Каждый житель Крыма, который стремится сохранить и преумножить природные богатства полуострова, может внести свой вклад во всероссийскую акцию «Сохраним лес».
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