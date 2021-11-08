ЯМЫбиороботы

Темы дняПолитикаЯМЫбиороботы автор - Ингвар Коротков Послушайте, а ведь это прекрасно - ради идеи идти на смерть.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаЭто страшно когда люди лишаются жизни, это горе родным и близким.Тамара ФроловаОсобенно, когда по своей наивности.. И глупостиValentina Fortunaa shukshina etce v aprele sdelala vaktcinu sebe.vrunja,dengi delaet na vranje.SSSasha Sokolovкаждый сам решает как ему поступать и не надо осуждатьValentina Fortunatogda ne nado drugih otgovarivat.Олег СамойловИ это верно! Чем быстрее решит подохнуть, чем быстрее исполнит свое желание, тем, как я понимаю, лучше, верно?Алексей ЛитвинцевЗаразиться сам и заразить другого. Поколение конечных эгоистов.SSSasha Sokolovя не отговариваю никогоSSSasha Sokolovты про кого?SSSasha Sokolovпочему ты обязательно должен заразиться?Олег СамойловПро антиваксеров! Про кого еще можно?SSSasha Sokolovпочему ты желаешь им смерти,это глупоДругот большого ума и ненависти к людямДругс 80процентами и выжил да он в рубашке родился если правда, но я думаю автор просто враль 80-уровня))Алексей ЛитвинцевНичего автор не соврал. 80% это КТ 4. У меня тоже было столько и тоже 2 месяца лечения на грани жизни и смерти. Выживаемость при этом менее 50%. Никому не пожелаю пережить такое.Другсука ты сам написал что чаще умирают чем выживают, так какого хера ты пишешь что автор не может соврать?Другслышь че кроме того что минусы ставить ума больше не на что не хватает?Всегда смешили люди которые от злобы начинают минусовать ,ты честно думаешь что мгне не насрать на минусы на левом сайте?))ДругКошка белая давай я себе сам минус поставлю может тебе легче станет, или вообще не понятному персонажу Дмитрию Чагину бегает и молча ставит минусы, хоть бы одно сообщение написал, что не так, а то как шакаленок молча))Евгений ГоголевВсех активных антиваксеров отлавливать, как бешеных собак прямо на улицах и по статье доведение до самоубийства и тд. Что то самодержец много свобод дал.Евгений ГоголевВопервых, ты готов в случае заражения и болезни в тяжёлой форме отказаться от госпитализации? Второе, взять ответственность за смерти тех людей, кто повёлся на пропаганду антиваксеров, не привился и умер? Третье, что испытываешь, когда кого-то отговорил от прививки( обрёк на смерть)? Сам то чем привился? Американской или гейропской?ДругТы мне покажис ука сначала где я кого от чего то отговаривал? потом продолжим диалог ок?Олег СамойловФу, какой ты жестокий! Надо, конечно, отлавливать, но не по статье доведения до самоубийства сажать, а в теплушки со щелями и до Комсмольска-на-Амуре, а там - пешком, и не стонать, - на севро-запад километров 800-1000 и на поселение для строительстванового общества, свободного от ковид-вакцинации! Чтобы особо не мерзли, выдать пилы с круглыми зубьями! Пусть строят это общество!Алексей ЛитвинцевРот закрой, раз не умеешь разговаривать с людьми. Соврал и мог соврать - это разные вещи.bianka БелаяДа, тётенька " из прынцвпа" досрочно отправилась на тот свет. Это её личное дело. Но скольких она заразила???bianka БелаяЯ поссорилась с приятельницей на эту тему. Не знаю, пересмотрела ли она свои " взгляды". Может, её заставили привиться на работе. Самое возмутительное, что бывшая приятельница имеет врачебный диплом. Ну да, гигантом мысли она никогда не была, но чтобы такой дремучей....ужас. И, говорила, в её медцентре все вакцинофобы. Чипирования боятся. Вот что страшно! Идиотия среди медиков!Олег СамойловБогата наша страна на идиотов! Но вот в этом и есть их сила! В количестве!Другэто да обычно идиоты находят друг другаbianka БелаяИ в этом заключается трагедия. Идиоты вовлекают в свои ряды дебилов, которые превращаются также в идиотов. Но самое опасное, что они разносят вирус ковида. От идиотии не умирают. От ковида-да.Другпод каждым словлм вашим в этом сообщении подпишусь))Олег СамойловНу, да! Вот вы, идиоты, и собираетесь в стада!Другслышь Петя ты за базаром следиДругсюдя по сайту, это вы тут с кошкой собрались в стадо , и бегаете минусите ,когда состадник язык в зад засунул))Други кстати умник, давай так объясни мне как ты говоришь идиоту- по пунктам конкретно что дает лично тебе прививка?!может откроешь мне истину. Давай поехали, первый пункт прививка мне дает....Олег СамойловКакой смысл мне повторять то, что написано? Ты же все равно будешь стоять на своем! Просто почитай комменты НОРМАЛЬНЫХ людей и попытайся включить кость головного мозга! Если получится!Другне надо сливаться ты конкретно объясняй идиотам,как ты называешь людей.,а то как толкьо начинаешь задавать конкретные вопросы, все как сучки сливаются и тему на личности переводят а конкретных ответов не дают ответыДругче ума и времени хватает только под каждым моим сообщением, как шакаленок, бегать и минусы ставить, а как ответить- так и время нет?))Олег СамойловСлышь, уебок,чавку захлопни!Другдаай не забудь еще и под этими двумя поставить, а не,помогу тебе- сам себе поставлю, ты же уверен что это важно для меня ?!))Олег СамойловТебе как, написать персонально или цитатами из комментов выдать?Другтебе точно 69 лет ?маразм или с рождения дебил?Олег СамойловТы дурак по рождению или по образованию?Другмне дебил 69-летний, ответь на вопрос если ума хватит, что дает тебе лично прививка? или не хватает?Олег СамойловТебя минусочкти задевают? А тебе не кажется, что идиотизм твой уже зашкаливает?Другпро минусы не забывай ))Другидиот это ты бегаешь минусуешь,мне на минусы пох)) ты что то запутался кто кому минусы ставит бегает под каждым сообщением моим))Олег СамойловМне прививка дает увереность в том, что если, не дай Бог, прихвачу заразу, то пройдет меня хворь попроще, нежели БЕЗ прививки. Но тебе ведь единохуйственно, КАК болеть! Ты НИКОГДА не болел! И это замечательно! А я имел неосторожность со стороны посмотреть на прелести жизни этих ковидников!Олег СамойловБедненький! КАК я тебя понЕмаю! Всё, пшел нахуй!Другкак они меня могут задевать умник ты наш, если я в ПОМОЩЬ ТЕБЕ( а то ты вижу не успеваешь под каждым моим сообщением ставить) сам себе ставлю твои любимые минусы?))Другиз твоего потока слов,делаю первый вывод- что прививка дает тебе ШАНС переболеть Ковидом в легкой форме? так?Другпенсионер, давай продолжим беседу не сливайся, или словарный запас такой узкий(методичка и мат), ну переболеть в легкой или в тяжелой форме это понятно но скажи есть еще что то, называй это как хочешь ,можешь плюсами или преимущество ,что даете тебе прививка? Или только из-за того чтобы ТЫ (хер знает где находишься) переболел в легкой форме -Я должен привиться?Серж ПрологовА вот ты знаешь МЕНЯ что плющит в этой прививочной эпопее? То, что для того чтобы привиться нужно заполнить некий документ (с паспортными и прочими установочными данными) ог том что ты "ДОБРОВОЛЬНО прививаешься". Если ту не заполнишь это документ тебя не привьют, елси тебя не привьют - тебе не выдадут "Сертификат" и QR- код. Если тебе не выдадут "Сертификат" и QR- код... ПРОДОЛЖАТЬ НАДО? Ничё, так, "добровольно", да?Другесли честно, тоже слышал ,что надо что там подписывать, но вроде меня потом уколотый один, уверял, что не чего не подписывал)) Кстати кто в теме тут привитый подскажите, действительно надо подписывать согласие и брать ответственность на себя?Серж ПрологовЯ подписывал. Даже читать не стал.Друга что они теперь будут говорить ка думаешь(сегодняшняя новость от разработчика вакцины нашей)...На людей, которые имеют более 300 антител, можно не распространять коронавирусные ограничения. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать», — заявил Александр Гинцбург в интервью «Известиям». Он добавил, что 500 единиц — это идеальное количество антител для защиты от заражения COVID-19.Серж Прологовя думаю, что, все-таки, непринятие обществом сегрегации по признаку вакцинирования дает свои результаты. Просто "соскакивая" со вчерашней глупости нужно "сохранять лицо"... Ну вот кто сказал, что 299 антител не дают того защитного эффекта, как 300? ;-))Другдумаю тоже,, мне другое интересует откуда ярые сторонники вакцины, в соседней теме знают какой у меня лично, уровень антител, заставляя, и оскорбляя попутно, меня вакцинироваться? может у меня 500 единиц и даже Гинзбург получается говорит что мне не надо колоться?))Серж ПрологовДа не заморачивайся ты этими вопросами... У меня давно уже сформировалась простая аналогия - аллегория. Помнишь совок? Из Кремля раздается вопль: "Догоним и перегоним!" и на местах шлоебень начинает демонстрировать верноподданность очередному "Виликаму фюреру" - догонять и перегонять. Кто более заковыристо выслужится (проявит догоняние с перегонянием) того ждут Переходящие знамена, ордена и повышение...Другтак то понятно но тут просто человек из Мухосранска какого то готов тебя не зная истины просто так удавить,вот че поражает не власть а простой чел из насСерж ПрологовА почему ты решил что "из нас"? Пичалька, но это СОВОК. Его психология, его менталитет...Друг80 года вроде. хотя воспитание дает знатьСерж Прологова год рождения это не показатель.severs Сергей ВерешкинДа, в том-то и дело, что антиковидники заболевая, умирая и заражая других тянут за собой в могилу не по одному человеку и считают, что у них есть право на собственное мнение. В средние века во время эпидемий чумы, холеры, тифа выгоняли из дома, за ворота, сжигали дома, чтобы не дай Бог не заразиться. Это конечно ужасно, такое время было. А сейчас наших антиковидников нужно наверное отправить в Китай, Индию, Японию Южную Корею и другие страны с суровыми законами и порядками, и которые справляются с им подобными. Почему этим антиковидникам дозволяется не учитывать нас всех остальных, кто хочет тоже жить и выжить в разгул пандемии, а эти умники, с шизофреническим вирусом антиковида на все чихают, запуская смертельную волну за волной. Пусть на них повиснет тяжесть смертельного греха за смерти всех кого они привели и приводят на эшафот КОВИДА.Другтолько не надо пиз... ок ,в китае не сжигают дома там просто людей держат на карантине месяц,и что самое главное ГОСУДАРСТВО их поддердживает в этот момент финансово,+ постоянно берут бесплатные анализы ,думаю это не много другое чем у нас?Владимир EвтушенкоЧитать умеешь, Недруг%? "В средние века во время эпидемий чумы, холеры, тифа выгоняли из дома, за ворота, сжигали дома, чтобы не дай Бог не заразиться." И это историческая правда....Другдля тебя барана, новость сегодня опубликовали..На людей, которые имеют более 300 антител, можно не распространять коронавирусные ограничения. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать», — заявил Александр Гинцбург в интервью «Известиям». Он добавил, что 500 единиц — это идеальное количество антител для защиты от заражения COVID-19. Также он отметил, что 300 международных единиц антител полностью защитят от дельта-штамма коронавируса. А теперь вопрсо-ОТКУДА ты знаешь мой уровень антител?Валерий ШтутинНа самом деле все не так просто. Единственное, что можно сказать однозначно, так то, что продавцов и покупателей "липовых" сертификатов стоило бы ,если не расстреливать на месте, то, по крайней мере, изолировать от общества. Это игра со смертью, причем отнюдь не на добровольных началах, ведь контактирующие искренне считают себя в безопасности, раз сосед(ка) привит(а), то не заразит. Насчет самой вакцины, тут, к сожалению, нет доверия к массовой, оголтелой пропаганде. Сразу оговорюсь, лично я привился, пока одним компонентом "Спутника V", вторым предстоит через 2 недели. Но, при этом смущает многое. Почему агитацию ведут, в основном, политики, ни хрена не соображающие в медицине? А из медиков выступают хирурги, кардиологи, кто угодно, но не вирусологи, которые в первую очередь должны были бы изучить этот вирус и создать эффективное противоядие. Нет, я уверен, что они (вирусологи) работали и продолжают работать над этой темой, вопрос действительно сложный. Но сейчас, раз они молчат, выходит, что они не совсем уверены в окончательных результатах, ведь работа еще не окончена. А остальные торопят все население вакцинироваться. Причем, вроде как "добровольно", но к непривитым применяют ограничения, почти дискриминация, фактически вынуждая прививаться. Вроде как и правильно, чтобы не заразили других, вдруг они болеют бессимптомно. Отсюда и идут эти "фальшивки" когда люди не хотят прививаться, а чтобы избежать дискриминации, покупают "фальшивки". А тут, если есть спрос, есть и предложения. А от фальшивок опасность еще больше, чем от непривитых. Повторюсь, сам я прививаюсь, одну уже сделал, антипрививочником не являюсь. Будь 100% уверенность в пользе вакцины, первым бы побежал и других бы уговаривал, хотя и они побежали бы, жить все хотят. А сейчас получается, кто-то верит, кто-то "на всякий случай", кто-то выкручивается, как может, не всегда законно.Другиз вашей портянки можно сделать вывод -вы как та политическая .. и вашим и нашим, но хоть ставите себя на место других ,уже не плохо)) Второй вывод-посмотрел на возраст предлагающих тут людей расстреливать, изолировать, а не которые читал и на кол садить, и вот что интересно-практически все все пенсионеры за 60 лет( у меня второй день выходной поэтому сижу тут интересно с вами общаюсь, но поймал себя на мысли- а кто мои собеседники почему они сидят строчат ответы целыми днями, как будто они на работе или им делать нехер, поэтому полез смотреть ваш возраст, каждого, у кого не закрыт доступ, как у кошки белобрысой), и вопрос вы не уху кушали случаем, что себе такое позволяете или уже сука из ума выжили? Вы абсолютно здорового человека предлагаете ограничивать в правах, вы стадо психически испуганных людишек, боящихся за свою шкуру, хотите расстреливать еще раз спрошу людей? Протрезвейте от страха своего народ вы че там совсем уже? Прививайте кто вам не дает, кто вас отговаривает , вас что в поликлинику не пускают ,ГДЕ ХОТЬ ОДНО МОЕ СООБЩЕНИЕ ,в котором я вас от чего-то отговариваю например, сам сторонник вакцинации ,но когда есть доверие? Только не надо агитации от людей, правильно тут писали не являющихся вирусологами, вы сами не хрена не знаете ,вычитали что то в инете и давай умного из себя корчить То что вы боитесь и на все готовы уже понятноВиктория Козина (Гуща)Не спорьте. В России привито меньше 40%, а учитывая количество купленных сертификатов, и того меньше, однако геноцд антиваксеров требует большинство (какое!?) населения, о чем вещают из каждого утюга. В то же время НИ СЛОВА про тех, кто помер ПОЛНОСТЬЮ ПРИВИТЫМ. Все государства дают такую статистику, с разбивкой по возрастам, а у нас все ОК. Антиваксеры виноваты.ДругТо то и страшно что толпа испуганных за свою жизнь, загоняет в резервацию ЗДОРОВЫХ, говоря, что ЗДОРОВЫЙ может их заразить ковидом,а что делать здоровым людям,с медотводом от вакциенации, тех вообще за людей уже не считаютВиктория Козина (Гуща)Я реактивна по черному. Даже зуб не могу выдрать - не рвут без наркоза, а от наркоза мне каюк. но метотвод мне никто не даст, аллерголог предложил тест на компоненты. Один компонент - 500 рублей. Сколько их в вакцине и все ли учтены? Так что от короны я помру или нет, а от побочки крякну точно. Кстати, нашла любопытную статистикуДругщас Самойлов набежит с кошкой, и страшное дело сделают -ЗАМИНУСЯТ вас)) Да он от прививки же не умирают, а побочки не в счет у них. ну то ладно хотя бы дали возможность выбора а его как раз и лишают у нас, и интересно что не власть- то лишает выбора, а такие же как мы люди, только со страхом за свою жизнь в глазахВиктория Козина (Гуща)https://aizen-tt.livejournal.com/4302909.html только, думаю, МТ сотрет. У них сверху совет настоятельный.Виктория Козина (Гуща)Да пусть бегут. Как прибегут, так и отстанут. Нет на них ФродоДругскажут ..ВИ все врете, вон в Китае и Сан-Марино.))Владимир Eвтушенкоиз вашей портянки можно сделать вывод -вы как та политическая .. и вашим и нашим,Владимир EвтушенкоВрёшь, тупица.Валерий ШтутинЕсли Вы правильно поняли, изолировать или расстреливать я предлагал не непривитых (здесь много споров за и против, я тут действительно профан), а изготовителей и скупщиков фальшивок, т.е. поддельных сертификатов. Если не хотите, или не можете, по состоянию здоровья или по убеждениям, так будьте честны со всеми. Лично я долго не хотел прививаться, не знаю, правильно ли поступил, привившись, но и в голову не приходило "покупать" сертификат. Это ведь обман. Сейчас говорят о числе привитых и непривитых, а насколько эти данные верны? Знаю людей, которые работают в общепите, даже в ресторане, там, по понятным причинам, контроль строгий, так сертификат куплен! А потом повар заболел ковидом. Тут 2 момента: во-первых, не факт, что кого-то из посетителей не заразил, во-вторых, "вот привитый, и заболел", доверие к вакцине падает, в данном случае, абсолютно незаслуженно. Говоря проще, я против обмана, а не за или против вакцинации.Друга кто вам сказал, что в действительности, так много желающих вам, за 2-3-5 тыс руб,пойти на должностное преступление и выдать справку о вакцинации?, Не спорю такие люди есть, где то , жадность человеческая не истребима, но я не верю, что в каждой поликлинике сидит хотя бы один человек, и за бабки, первому встречному ,выдает справки. Да я бы на месте врача зная, как на волне вакцинации ,делают стоику на полиция, 10 раз подумал, а стоит ли такой заработок риска?А вот кинуть в массы такую мысль ,если подумать ,то есть кому,и в чем эта выгода состоит, тоже много ума не надо.Как такой вам вариант?VGVasily GolovМожно сменить пол в голове.а не между... Посещать женские туалеты,можно и изнасиловать.Случаи подобные уже есть.США, Вирджиния. В мае девятиклассницу в женском туалете изнасиловал ученик мужского пола в юбке. Здесь разрешено посещать туалеты и душевые в зависимости от того, как себя идентифицирует насильник.Школьник на тот момент был на свободе, а в июне на школьном совете отцу девочки прямо заявили, что никакого изнасилования не было. Отца же за перепалку арестовали прямо в школе и осудили за нарушение общественного порядка и сопротивление аресту, а затем посадили на 10 суток.ДругАлексей Литвинцев ,а скажи мил человек ты чего заблокировал меня, а то два сообщение в ответ тебе написал а их не видно? Че такой храбрый про рот написал, а чтобы, в ответ не прилетело, бегом оппонента заблокировал?)) храбрец че сказать)) И втихаря бегает теперь минусит))сука и это чел в 50 лет))Владимир EвтушенкоТакую дрянь правильно в ЧС загоняют.Сергей ПрудниковДа пусть передохнут все эти уёб..и. Второй год вот не могу попасть в свой эндокринологический стационар на профилактику - занят антиковидниками, подыхать дома они почему-то не хотят.Другеще один,Владимир Eвтушенко,че на больше ума не хватило, единственный выход -кукарекнуть и в ЧС записать оппонента, больше вариантов нет))Вы думаете с такими узколобыми как вы ,доставляет много удовольствия общаться, уверяю вас вы ошибаетесь, ну да ладно не надоЮрий ЩербаковГоворят, это редчайшее явление в истории медицины. Болезнь лечат бизнесмены, политики и их прихлебатели. А все остальные - дойные коровы и кролики для экспериментов. И не только медицинских.ДругКстати кто в теме тут привитый подскажите, действительно надо подписывать согласие и брать ответственность на себя?Ttertadani3103Kak takoy debol mozhet rukovodit' hot'chem-to? Affftor, tebe nado lechit'sya!!! A voobsche, ya dumayu ty proplachenniy upyr'i prosto tupo zarabatyvaesh" na reklame!!! Sam znaesh'-chego!!!Людмила ПименоваТы че, тупой?александр деевНу и кто нибудь ответит на вот то ,что на фото скинул? Разве не правда тут написано?ОдиссейQR=IQ и этим все сказано.Александр Алексеевичза 2020 год в России от Ковида умерло около 145 000 человек меньше 7% от общего числа умерших в стране ( ПАНИКА ) а от онкологии за 2020 год умерло 344 000 человек ( а это уже 15%) ! и ТИШИНА ! а сколько умерло просто от недоедания ?( невозможно прожить месяц на пенсию менее 10 000 рублей ! , а социальную пенсию получают более 3 200 000 пенсионеров ! а социальная пенсия это уровень прожиточного уровня по региону ( от 8 000 до 12 000 рублей ) так что из за чего должна паниковать наша власть ???????????????????????????????????????????Комментировать
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