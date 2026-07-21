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Русская весна

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9 человек убиты, 80 ранены: Белгородская область за сутки подверглась 153 атакам ВСУ

9 человек убиты, 80 ранены: Белгородская область за сутки подверглась 153 атакам ВСУ

9 человек убиты, 80 ранены: Белгородская область за сутки подверглась 153 атакам ВСУ.  В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных жителей, среди которых один ребёнок, сообщил губернатор А.

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