9 человек убиты, 80 ранены: Белгородская область за сутки подверглась 153 атакам ВСУ. В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных жителей, среди которых один ребёнок, сообщил губернатор А.
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