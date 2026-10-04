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За рулем

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Уникальный шестиколесный Land Rover Defender выставили на аукцион

Уникальный шестиколесный Land Rover Defender выставили на аукцион

Британское ателье Kahn Design взяло за основу Land Rover Defender 1993 года и превратило его в трехосный внедорожник.

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