В Львовской епархии осталось только три общины УПЦ

4 ноября 2024 года Львовская областная военная администрация (ОВА) утвердила захват религиозной общины Украинской Православной Церкви в селе Виднов Нестеровского района.
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