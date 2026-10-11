Когда восток встречается с джазом: в Твери выступит мастер дудука Виталий Погосян

Виталий Погосян и проект «Дудук‑бэнд» представят концерт «Сердце знает» в Тверской филармонии. 15 октября в 18:30 Тверская академическая областная филармония приглашает на концерт «Сердце знает» с участием Виталия Погосяна и его проекта «Дудук‑бэнд».
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