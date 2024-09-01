Этим людям в детстве удалили здоровые зубы…

﻿﻿.мальчики "за смелость", девочки - чтобы стать завидными невестами. Что вы готовы сделать, чтобы улучшить свой социальный статус? Люди атаял (Тайвань) используют (1) молоток или (2) мотыгу для удаления зубов Обычай удаления некоторых зубов после церемонии инициации кое-где существует и сегодня и часто встречался в XX веке в Африке и на островах Тихого океана, но этот ритуал также совершается церемониально.