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Стипендии, дроны и разведка: как Турция строит сеть влияния в Центральной Азии

Стипендии, дроны и разведка: как Турция строит сеть влияния в Центральной Азии

Анкара превращает культурное родство с тюркоязычными странами региона в политическое, военное и экономическое влияние — и хочет стать центром собственного «тюркского мира».

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