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В конгрессе США обвинили Великобританию в провоцировании мировой войны

В конгрессе США обвинили Великобританию в провоцировании мировой войны

Если Великобритания отправит на Украину свои войска, она развяжет третью мировую войну. Такое мнение 30 сентября высказала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин своем аккаунте в сети X (бывш.

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