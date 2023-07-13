Военное обозрение

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Президент Турции отказался считать возвращение нацистских командиров на Украину нарушением договоренностей с Россией

Президент Турции отказался считать возвращение нацистских командиров на Украину нарушением договоренностей с Россией

Возвращение командиров украинских формирований, включая признанный террористической организацией и запрещенный в РФ «Азов», якобы не было нарушением договоренностей Россией по причине отсутствия самих договоренностей.

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