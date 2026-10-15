“From the White House grounds to town halls across the country, politicians and candidates have been attempting to block members of the media from covering them — and advocates say it’s raising serious press freedom concerns,” the Washington Sun reports.
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