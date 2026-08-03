Татарстан ждет переменчивая погода с грозами и жарой до 32 градусов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Переменчивая погода ожидается в Татарстане в ближайшие дни: после дождей и гроз в начале недели в республике установится преимущественно сухая погода, а к концу недели снова возможны осадки.
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