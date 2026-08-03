НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

112 подписчиков

Татарстан ждет переменчивая погода с грозами и жарой до 32 градусов

Татарстан ждет переменчивая погода с грозами и жарой до 32 градусов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Переменчивая погода ожидается в Татарстане в ближайшие дни: после дождей и гроз в начале недели в республике установится преимущественно сухая погода, а к концу недели снова возможны осадки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии