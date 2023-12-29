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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес о Роналду, у которого 205 игр за сборную: «Спросил: «Тебя интересует отметка в 200 матчей?» Он ответил: «Нет, 250»

Мартинес о Роналду, у которого 205 игр за сборную: «Спросил: «Тебя интересует отметка в 200 матчей?» Он ответил: «Нет, 250»

Сейчас у 38-летнего нападающего «Аль-Насра» 205 матчей за сборную Португалии – это рекорд для мирового футбола.

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