В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности, всех жителей призвали спуститься в укрытие. Об этом сообщил в воскресенье, 31 декабря, губернатор региона Вячеслав Гладков В субботу ВСУ обстреляли центр Белгорода.
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