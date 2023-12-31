В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности, всех жителей призвали спуститься в укрытие. Об этом сообщил в воскресенье, 31 декабря, губернатор региона Вячеслав Гладков В субботу ВСУ обстреляли центр Белгорода.