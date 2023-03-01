Всё о разводах

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Виновата Клара?

Виновата Клара?

За что можно похвалить Шакиру -- она не делает вид, что ей вообще всё равно. Говорит прямо, что чувствует: «В аду уготовано место для женщин, которые не поддерживают других женщин», -- выдала исполнительница, намекая на свежую Клару своего бывшего.

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