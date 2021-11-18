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Домики для детских площадок будут делать уссурийские осужденные

Домики для детских площадок будут делать уссурийские осужденные

В ИК-41 планируют запуск новой продукции для детских площадок. Это будут деревянные макеты домиков, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

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