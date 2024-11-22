Заммэра Ракова рассказала о праздничной программе ко Дню матери в Москве

С 24 ноября будет запущена масштабная фотовыставка, посвященная искусству материнства Москва считается одним из лучших городов для воспитания детей, и количество многодетных матерей здесь постоянно увеличивается.
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