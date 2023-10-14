Красноярцы составили народный рейтинг тушенки

Красноярцы составили народный рейтинг самой вкусной тушенки, которую можно купить в магазинах. Горожане писали в комментариях названия фирм, выпускающих этот продукт, самые популярные вошли в список для голосования.
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