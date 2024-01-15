В Отделе МВД России по Миллеровскому району пройдет прием граждан

Уважаемые жители города Миллерово и Миллеровского района. 18 января 2024 года в 14:00 в здании Отдела МВД России по Миллеровскому району по адресу: город Миллерово, улица Плеханова, 10, будет проводиться прием граждан по вопросу деятельности Отдела МВД России по Миллеровскому району.