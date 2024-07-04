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Царьград

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СМИ раскрыли гонорар Анны Asti за частное выступление

СМИ раскрыли гонорар Анны Asti за частное выступление

Певица просит от 9,5 млн рублей за выступление на корпоративе"Страсти" узнали, какую сумму требует Анна Asti за своё выступление на частном мероприятии.

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