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Царьград

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В Екатеринбурге рецидивист ради выкупа похитил на улице двух подростков

В Екатеринбурге рецидивист ради выкупа похитил на улице двух подростков

Мужчина силой увёл ребят с остановки на Уктусе и запер в своей квартиреВ Екатеринбурге сотрудники полиции за день смогли найти и задержать рецидивиста, который похитил на улице двоих подростков и потребовал выкуп за их освобождение.

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