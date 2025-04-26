Глава киевского режима Владимир Зеленский не должен считать уступкой возможное признание украинской стороной суверенитета России над Крымом, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
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