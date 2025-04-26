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Кошкович: Зеленский не должен уступкой считать признание Крыма российским

Кошкович: Зеленский не должен уступкой считать признание Крыма российским

Глава киевского режима Владимир Зеленский не должен считать уступкой возможное признание украинской стороной суверенитета России над Крымом, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

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