В Steam стали временно бесплатными 3 игры В сервисе Steam стартовали очередные бе...

В Steam стали временно бесплатными 3 игрыВ сервисе Steam стартовали очередные бесплатные выходные. На этот раз в акции приняли участие три проекта: мультиплеерный шутер, карточная игра и приложение для виртуальной реальности.
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