Русский гигант выдал бомбическое шоу в Америке! Ветеран Малкин показал, что он в полном порядке, оформив хет-трик

А еще Джино сыграл в одном звене с Кросби.В Национальной хоккейной лиге потихоньку подходят к завершению предсезонные матчи: команды отправляют восвояси все больше хоккеистов, не пробившихся в состав, а ветераны не торопясь обретают боевую форму.