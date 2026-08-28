Совет Федерации одобрил запрет на использование телефонов в школах

С 1 сентября вступает в силу запрет на мобильные телефоны в школах, одобренный Советом Федерации. Сенатор Евгения Уваркина отметила важность правил для учебного процесса и возможность исключений в случае угроз.
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