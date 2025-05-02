Стойкое ожирение нарушает структуру мозга и когнитивные функции

Ожирение ассоциируется с риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, но как оно влияет на мозг? Крупное исследование, опубликованное в Nature Mental Health, раскрыло тревожную связь между длительным ожирением, изменениями в структуре мозга и снижением когнитивных способностей у взрослых.
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