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ЕС предложил Украине партнерство по 21 ключевому материалу для Европы

ЕС предложил Украине партнерство по 21 ключевому материалу для Европы

Евросоюз предложил Украине сотрудничество по минеральным ресурсам. Вице-председатель Европейской комиссии Стефан Сежурне и Урсула фон дер Ляйен посетили Киев для переговоров.

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