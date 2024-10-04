"Ситуация дикая": Мигранты получили паспорта России и показали истинное лицо. Вмешался Бастрыкин

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Какие еще вам нужны "убедительные" причины для запрета скрывания рож? ВЫ У СЕБЯ В СТРАНЕ! И САМИ ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩАЕТЕ. А ДОКЛАДЫВАТЬ ДИАСПОРАМ НЕ ОБЯЗАНЫ. ИЛИ ЭТА СТРАНА - НЕ ВАША? господа "присяжные заседатели"???? И долго вы еще будете "бояться" испортить отношения с БАЯМИ?, несчастные временщики? ТОГДА ЗА ЭТО ДЕЛО ВОЗЬМЕТСЯ НАРОД! ( а "любая" женщина из Афганистана, которая "имеет право на "убежище... ПУСТЬ И ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТО ПРАВО В АФГАНИСТАНЕ...