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Царьград

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"Ситуация дикая": Мигранты получили паспорта России и показали истинное лицо. Вмешался Бастрыкин

"Ситуация дикая": Мигранты получили паспорта России и показали истинное лицо. Вмешался Бастрыкин

Многие мигранты получили паспорта России и после показали своё истинное лицо, заявил Сергей Обухов: "Ситуация дикая".

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Комментарии
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Evgenija Palette
Какие еще вам нужны &quot;убедительные&quot; причины для запрета скрывания рож? ВЫ У СЕБЯ В СТРАНЕ! И САМИ ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩАЕТЕ. А ДОКЛАДЫВАТЬ ДИАСПОРАМ НЕ ОБЯЗАНЫ. ИЛИ ЭТА СТРАНА - НЕ ВАША? господа &quot;присяжные заседатели&quot;???? И долго вы еще будете &quot;бояться&quot; испортить отношения с БАЯМИ?, несчастные временщики? ТОГДА ЗА ЭТО ДЕЛО ВОЗЬМЕТСЯ НАРОД! ( а &quot;любая&quot; женщина из Афганистана, которая &quot;имеет право на &quot;убежище... ПУСТЬ И ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТО ПРАВО В АФГАНИСТАНЕ...
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