СССР - ИМПЕРИЯ ДОБРА!

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Политолог Куртов перечислил главные вопросы на предстоящей пресс-конференции Путина

Политолог Куртов перечислил главные вопросы на предстоящей пресс-конференции Путина

  Вопросы на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина традиционно разделятся на две большие группы: что происходит сейчас и что произойдет в будущем, заявил глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

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