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Царьград

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Акция у посольства Эстонии: активисты защищают память героев СССР

Акция у посольства Эстонии: активисты защищают память героев СССР

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели акцию у посольства Эстонии, протестуя против демонтажа памятников советским воинам-освободителям в Европе.

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