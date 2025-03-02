Медведев поздравил Орлова с 80-летием: «Вы голос дипломированного культурречиста. Внесли и вносите непереоценимый вклад в становление Петербурга как спортивной столицы России!»

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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дорогой Геннадий Сергеевич, глядя, слушая и читая Вас, можно игнорировать неумолимый бег времени. Казалось, совсем недавно – первое хоккейное комментирование матча СКА [с братьями Солодухиными и Андреевыми], ЦСКА вместе с Николаем Озеровым, той же весной – матч «Зенита» с «Кайратом».

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