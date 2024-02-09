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SciAdv: Земля могла покрыться льдом в неопротерозое из-за ударов метеоритов

SciAdv: Земля могла покрыться льдом в неопротерозое из-за ударов метеоритов

Группа ученых из Чикагского и Йельского университетов в США вместе с австрийскими коллегами из Венского университета включились в дебаты о причинах полного обледенения Земли в неопротерозойскую эру более 700 млн лет назад.

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