Россиянам назвали страны, которые могут заменить подорожавшую Турцию Владислав ВислСогласно данным, которые были предоставлены сервисом бронирования отелей МТС Travel, Абхазия, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения и Узбекистан могут стать альтернативой более дорогой Турции для российских путешественников этим летом, — сообщает «РИА Новости».
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