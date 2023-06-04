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Россиянам назвали страны, которые могут заменить подорожавшую Турцию

Россиянам назвали страны, которые могут заменить подорожавшую Турцию

Россиянам назвали страны, которые могут заменить подорожавшую Турцию Владислав ВислСогласно данным, которые были предоставлены сервисом бронирования отелей МТС Travel, Абхазия, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения и Узбекистан могут стать альтернативой более дорогой Турции для российских путешественников этим летом, — сообщает «РИА Новости».

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