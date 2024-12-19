Прогноз погоды в Крыму на 19 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 19 декабряВ Симферополе +12 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +13 и малооблачноВ Евпатории +12 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +12 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +12 и облачно с прояснениямиВ Ялте +10 и облачно с прояснениямиВ Алуште +10 и облачно с прояснен.
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