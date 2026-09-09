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Тыквенный бисквит с шоколадной крошкой: нежное угощение для семейного чаепития

Тыквенный бисквит с шоколадной крошкой: нежное угощение для семейного чаепития

Агата подскажет, как сделать десерт идеально воздушным. 123RF/legion-media.ru Тыквенный бисквит с шоколадной крошкой – это яркое, сочное и ароматное лакомство, которое выглядит празднично и готовится из доступных продуктов.

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