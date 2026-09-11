Балтика становится ловушкой: Россия рискует потерять главные ворота в Европу

Исторически Балтика являлась ключевыми торговыми воротами России в Европу и Мировой океан, на которые приходилось более трети всего нашего экспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Россия должна бо...
- В Британии призва...
- «Калининград нико...
Так ЧТО , ТОГДА ТОЛЬКО ВОЙНА ...???